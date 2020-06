Due uomini di 30 anni sono stati arrestati dalla polizia per aver rapinato il calciatore del Milan Samu Castillejo, sorpreso alle 18 di ieri mentre era nella propria automobile a Milano e minacciato con una pistola prima di essere derubato di un orologio da 80mila euro. Agli agenti della squadra mobile ha spiegato che alle 18 era stato sorpreso in piazza Principessa Clotilde da due uomini (uno dei quali armato di pistola) che, dopo avergli portato via il prezioso orologio, erano scappati in sella a due diversi scooter. Poco dopo aver inserito la precisa descrizione nei canali informativi della polizia, una pattuglia della polstrada di Arezzo, in servizio nell’area di servizio Bettolle sull’autostrada A1, ha fermato due uomini che avevano con sé un orologio con le stesse caratteristiche di quello sottratto a Castillejo. In questo momento, come riporta “corrieredellosport.it”, gli uomini della Mobile milanese stanno eseguendo una perquisizione in un appartamento di Brugherio che è ritenuto il covo dei rapinatori.