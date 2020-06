Il centrocampista offensivo della Reggina Hachim Mastour intervistato da “Pianetaserieb.com” ha parlato della sua esperienza in Calabria e degli obiettivi per il futuro: «Non appena sono arrivato qui ho avvertito vibrazioni diverse, la Serie C stava stretta a questa piazza ed era palese sotto ogni aspetto. Mi sono trovato davvero benissimo, non vedo l’ora di tornare a Reggio Calabria per iniziare la nuova stagione. Sin dal primo giorno ho subito recepito la fiducia del direttore Taibi e del presidente Gallo, sentirsi importante in un progetto simile è fondamentale soprattutto per un giovane.Nel corso della stagione, inoltre, ho avuto modo di conoscere e apprezzare il mister Toscano che mi ha accolto magnificamente e agevolato il mio inserimento nel gruppo. Ho imparato tanto da lui sia sotto l’aspetto tattico sia sotto quello del sacrificio. È davvero un grande allenatore».