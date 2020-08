Dopo tre stagioni, la Sicula Leonzio dà l’addio alla Serie C. Il club ha deciso di non iscriversi al prossimo campionato di Lega Pro. Intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com”, Davide Mignemi, ds dei bianconeri si è espresso così:

«Purtroppo le note vicissitudini esterne hanno portato alla scomparsa. Quello che, sportivamente parlando, potevamo fare, l’abbiamo fatto. Come è sempre accaduto in questi anni, abbiamo ottenuto dei buoni risultati. E anche in questo inaspettato playout abbiamo dimostrato di essere all’altezza della situazione, ottenendo una salvezza per noi fondamentale. Quando ho capito che sarebbe finita? A giugno, nel momento in cui il presidente ha avuto problemi con la sua azienda, la situazione è cambiata. Anche se non è mai stato palesato pubblicamente, si intuiva che c’era incertezza intorno all’ambito societario. Forse si è pensato un po’ troppo tardi a trovare una soluzione e, per questo, non è rimasto il tempo necessario a un’eventuale cessione negli ultimi giorni. Ho sentito il presidente fino a ieri: era chiaramente dispiaciuto e gli auguro tutto il bene possibile. Dispiace enormemente che si sia chiuso questo ciclo perché la Sicula nasce con me e io nasco con la Sicula. Siamo stati un binomio vincente e imprescindibile in questi anni. Ma ormai il passato è passato, dobbiamo guardare avanti. Ho avuto qualche contatto, vedremo quello che succederà. Venendo dal basso conosco le difficoltà di questo lavoro. Se arriva la chiamata giusta la prenderò in considerazione, spero solo che il lavoro di questi anni venga ben visto. I calciatori, come me, erano dispiaciutissimi. Purtroppo il calcio ti mette di fronte anche a queste situazioni. Questa favola, purtroppo, è finita: devono essere orgogliosi di averne fatto parte, proprio come me. E spiace tantissimo per i tifosi, con cui avevo e ho un bellissimo rapporto. A loro auguro che la Lentini sportiva possa ritornare in alto come in questi ultimi anni».