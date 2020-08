Giampaolo Pazzini, ormai ex attaccante dell’Hellas Verona, sta meditando sul suo futuro. Stando a quanto riferito da “Tuttosport”, l’attaccante è finito nel mirino dell’Alessandria, ma c’è da capire ancora quale sia la volontà del giocatore: se continuare a giocare o concludere la carriera. I grigi sembrano comunque intenzionati ad effettuare un tentativo per l’ex attaccante di Milan e Sampdoria. Sul calciatore c’è anche l’interesse da parte del Palermo che da tempo cerca un attaccante di assoluto spessore per il prossimo campionato di serie C.