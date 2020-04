«Onore al Palermo che ha mantenuto la testa della classifica dalla prima giornata, questa la dice lunga sulla loro forza. Noi ormai avevamo raggiunto una forma fisica ed una maturità mentale che ci avrebbe portato a tentare il tutto per tutto nelle gare rimanenti. Dico questo perché dopo l’inattesa sconfitta di Messina ho visto negli occhi dei ragazzi la stessa determinazione seguita al pari interno con il Biancavilla. Quello 0 a 0 sotto il diluvio avrebbe potuto segnare in negativo la nostra stagione, invece sette giorni dopo andammo a vincere a Palermo. 7 punti sono tanti ma allo stesso tempo pochi, il calcio ce lo insegna anche perché riuscire ad accorciare con lo scontro diretto al Giraud avrebbe creato sicuramente una pressione psicologica sulla capolista non facile da gestire con noi pronti ad approfittarne. Purtroppo non ci è stato possibile dimostrare ciò ed oggi ne parliamo con i campi chiusi e con la quasi certezza di non poter riprendere il campionato. Non so quali saranno i verdetti ma credo che Palermo e Savoia meritino il passaggio di categoria». Queste le parole del ds del Savoia, Marco Mignano, rilasciate ai microfoni di “Solosavoia.it” in merito al campionato di Serie D e la sfida con il Palermo.