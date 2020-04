«Sono convinto che avremmo reso la vita difficile al Palermo fino alla fine. Quest’estate la squadra è stata costruita per recitare un ruolo da protagonista e credo che ci siamo riusciti alla grande. Lottare con una piazza come quella rosanero è un onore ed un onere allo stesso tempo ma di certo siamo stati avversari di spessore e ce la siamo giocata alla grande. Peccato non averli potuto affrontare al Giraud, sarebbe stata una pietra miliare della nostra stagione. I ragazzi ed il mister avevano voglia di fare un grande regalo alla società ed ai tifosi». Queste le parole del direttore sportivo del Savoia, Marco Mignano, rilasciate ai microfoni di “Solosavoia.it” in merito al match mancato tra il Palermo e la squadra campana per l’emergenza Coronavirus.