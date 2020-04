A Napoli nella notte è stato travolto e ucciso un poliziotto da un gruppo di malviventi (CLICCA QUI). Secondo quanto riporta “Il Mattino”, l’uomo delle forze dell’ordine era Pasquale Apicella 37 anni, la vettura di Apicella è stata speronata da un gruppo di uomini che aveva tentato un furto in banca, al momento dell’impatto per il 37enne non c’è stato nulla da fare. Di seguito le foto drammatiche della macchina del poliziotto: