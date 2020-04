“Oltre il 70% dei contagi sono concentrati in 3 Regioni del Nord. Perchè il presidente Conte non fa una riapertura differenziata tra le Regioni? Che senso ha penalizzare il sud? Il sindaco prepara una serie di proposte per modalità diverse rispetto al DPCM di una fase 2 che è una Fase 1 e mezzo. Conte ha annunciato riaperture che riguardano attività produttive al nord mentre la Sicilia resterà in gran parte chiusa fino al 1 giugno, quindi tra un mese….con conseguenze devastanti per la nostra economia”. Queste le parole del Sindaco di Messina, Cateno De Luca, rilasciate in una diretta sulla sua pagina Facebook in merito al nuovo dpcm emanato dal premier Conte che entrerà in vigore il 4 maggio. Di seguito il video: