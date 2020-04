L’emergenza Coronavirus ha praticamente bloccato il mondo del calcio, tutti i campionati sono fermi e alcuni quasi certamente non riprenderanno. Tra questi c’è il campionato di Serie D dove milita il Palermo, che molto probabilmente sarà promosso in Lega Pro. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” dalle indiscrezioni che girano, sembra confermata la promozione delle prime dei 9 gironi di Serie D. La società di Viale del Fante avrà quindi tantissimo tempo per preparare la nuova stagione, che Coronavirus permettendo, dovrebbe iniziare a settembre. Tanti interrogativi per il futuro, a partire dall’allenatore, chissà se si andrà incontro alla conferma di Rosario Pergolizzi, sicuramente questo sarà uno dei temi caldi della lunga estate rosanero.