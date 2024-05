Mignani presenta Palermo-Venezia: «Nedelcearu e Ceccaroni in ballottaggio. Di Mariano? Potrebbe giocare dall’inizio»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia valido per l’andata delle semifinali playoff serie B.

Ecco le sue parole:

«Ho dubbi su Nedelcearu e Ceccaroni per chi gioca, ma vale anche per gli altri. I dubbi me li lasciano sempre i giocaotri ma per fortuna ci sono cinque cambi. Nel calcio di oggi è quasi più determinante chi entra che chi gioca dall’inizio. Di Mariano? Per me sta bene e si allena con la squadra da una settimana. Per me potrebbe anche gicoare dall’inizio, magari al 90’ non avrebbe la stessa freschezza di un altro. Ha grandi qualità, non è stato fermo tantissimo ma il problema è risolto».