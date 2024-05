Campionato Nazionale U15, ritorno ottavi di finale playoff: Palermo, che rimonta! Bologna battuto 3-2, baby rosa ai quarti

Il Palermo Under 15 batte 3-2 in trasferta i pari età del Bologna per il ritorno degli ottavi di finale playoff Campionato Nazionale. I baby rosanero, dopo l’1-1 dell’andata, passano il turno e si qualificano ai quarti di finale dove incontreranno la vincente tra Lazio e Genoa.

A sbloccare il match sono stati i padroni di casa al 23′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo respinge il portiere Giacalone dei rosanero, batti e ribatti in area, palla ad Andolina che si gira e tira in porta siglando il vantaggio per la sua squadra. Al 39′ arriva anche il raddoppio: lancio lungo per Andolina che spizza la palla per bomber Kevin Fustini e col destro quest’ultimo tira una “bomba” da fuori area, palla in rete a fil di palo alla sinistra del n.1 Giacalone.

Ma è nella ripresa che tutto viene stravolto. Al 63′ i ragazzi di mister Chiappara conquistano un calcio di rigore per fallo su Giarraffa che viene atterrato in area bolognese. Tira dagli 11 metri il rosanero Pipitò alla destra di Uruci che aveva indovinato l’angolo, ma palla in fondo al sacco. I rosanero trovano il pari al 72′ grazie ad un doppio svarione difensivo del Bologna firmato da Bevilacqua e Toure, entrambi “ciccano” il pallone, ne approfitta Pipitò e segna il 2 a 2. Ma non finisce qui, al 79′ il Palermo ribalta il risultato: il portiere Uruci esce male e il pallonetto a porta sguarnita di La Corte regala la vittoria e il passaggio del turno ai siciliani.