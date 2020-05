«Il giocatore a cui eri più legato ai tempi di Palermo? Balzaretti, perché al di là dell’amicizia ci legava anche la fascia sinistra. Poi Migliaccio, con il quale è rimasto un bel rapporto anche fuori. Correvano per me entrambi (scherza, ndr). E infine Amauri, ho un grande rimpianto per averci giocato poco. In quel Palermo potevamo divertirci di più. Era davvero forte, sia fisicamente che tecnicamente. Eravamo completamente diversi ma insieme eravamo molto forti». Queste le parole dell’ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, rilasciate ai microfoni di “TMW Radio” in merito ai tempi in rosanero.