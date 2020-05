«L’allenatore a cui sei più affezionato? Sono Delio Rossi e Ballardini, mi hanno dato tanto e spero di aver dato tanto anche a loro. Cosmi poi mi ha fatto esordire a Perugia, ma anche Zenga. Cavani all’Inter? Io lo vedevo che era forte, era una macchina da gol incredibile. A Palermo forse non ha fatto quello che poi abbiamo visto a Napoli. Non pensavo avesse fatto la scelta giusta e invece mi sono ricreduto. E’ uno degli attaccanti più forti al mondo. Lo vedo bene nell’Inter di Conte, è adatto ai suoi schemi. Fisicamente sta bene, nonostante i 33 anni». Queste le parole dell’ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, rilasciate ai microfoni di “TMW Radio” in merito al suo ex compagno di squadra Cavani.