Miccoli torna a Palermo, il figlio Diego: “Il Re è tornato nella sua terra”

Fabrizio Miccoli è tornato a Palermo. L’ex capitano rosanero quest’oggi sarà presente al Barbera per Palermo-Cittadella. L’ex numero 10 è stato accolto dagli ultras rosanero al quale ha anche dedicato le seguenti parole: “Per me è un giorno molto importante. Desideravo questa giornata da tanti anni. Grazie perché in questo periodo siete stati voi e la mia famiglia a farmi andare avanti. Vi ringrazio tantissimo e con il cuore, questo non lo dimenticherò mai”.

Attraverso Instagram il figlio Diego ha pubblicato una storia scrivendo: “Che bello papà, vedo queste foto e mi emoziono perché finalmente sei tornato nella tua terra. Te lo meriti, sarò sempre affianco a te. Goditi questo momento perché il re è tornato”.