Palermo, Miccoli torna in città: grande accoglienza dagli ultras rosanero per l’ex capitano

Fabrizio Miccoli è tornato a Palermo, dove il suo ricordo come capitano e fantasista rosanero è ancora vivo nel cuore dei tifosi. Questo pomeriggio l’ex numero 10 assisterà al match tra il Palermo di Alessio Dionisi e il Cittadella, allenato da Alessandro Dal Canto, allo Stadio Renzo Barbera. Ma le emozioni sono iniziate già dalla mattina, quando Miccoli ha fatto visita alla sede della Curva Nord 12, ricevendo un’accoglienza calorosa e affettuosa dai suoi ex tifosi.

Accolto tra cori e sorrisi, Miccoli non ha nascosto l’emozione per il ritorno in città. “Per me è un giorno molto importante,” ha dichiarato visibilmente commosso. Nel suo discorso ha voluto ringraziare la tifoseria e ha dedicato parole sentite a chi lo ha sempre sostenuto, anche nei momenti più difficili: “Desideravo questa giornata da tanti anni. Grazie perché in questo periodo siete stati voi e la mia famiglia a farmi andare avanti. Vi ringrazio tantissimo e con il cuore, questo non lo dimenticherò mai».

Di seguito un video:

