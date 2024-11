Palermo, grande accoglienza per il ritorno di Miccoli. La figlia Swami: “Senza parole”

Fabrizio Miccoli è tornato a Palermo. L’ex capitano rosanero quest’oggi sarà presente al Barbera per Palermo-Cittadella. L’ex numero 10 è stato accolto dagli ultras rosanero al quale ha anche dedicato le seguenti parole: “Per me è un giorno molto importante. Desideravo questa giornata da tanti anni. Grazie perché in questo periodo siete stati voi e la mia famiglia a farmi andare avanti. Vi ringrazio tantissimo e con il cuore, questo non lo dimenticherò mai”.

Gli ultras rosanero hanno riservato una bella accoglienza a Fabrizio dedicandogli cori e fumogeni. Attraverso Instagram la figlia Swami ha condiviso la clip dell’accoglienza scrivendo: “Senza parole”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)