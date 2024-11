Palermo-Cittadella: Miccoli in visita al Museo rosanero

Palermo riabbraccia Fabrizio Miccoli. L’ex capitano rosanero, amatissimo dai tifosi, è tornato in città per assistere alla partita tra il Palermo e il Cittadella, in programma oggi al Renzo Barbera. Prima del match, Miccoli ha visitato il Museo Rosanero, accolto dal presidente del club, Dario Mirri, che ha guidato personalmente l’ex numero 10 attraverso i cimeli e le memorie della storia rosanero.

Di seguito la clip pubblicata dal club rosanero:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)