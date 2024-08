Mi spiace, per te non c’è spazio: De Rossi glielo dice in faccia | Deve lasciare subito la Roma

L’allenatore giallorosso glielo dice senza peli sulla lingua. De Rossi ha deciso: per lui non c’è più spazio.

La nuova Roma di Daniele De Rossi è in fase di costruzione, con l’ex capitano giallorosso deciso a riportare la squadra ai vertici del calcio italiano e internazionale. Dopo una stagione turbolenta che ha visto l’allontanamento di José Mourinho dalla panchina, De Rossi ha accettato la sfida di ricostruire una Roma competitiva e ambiziosa.

L’obiettivo principale è la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che passa attraverso un calciomercato oculato e strategico. De Rossi sta lavorando intensamente per imprimere il suo marchio sulla squadra, introducendo un nuovo stile di gioco e una mentalità vincente.

Parte di questa ricostruzione passa anche per scelte difficili e coraggiose. De Rossi ha deciso infatti di non confermare alcuni elementi dell’attuale rosa. In particolare, è stato deciso di non confermare un calciatore che, nonostante il talento, non ha pienamente convinto il nuovo allenatore. Per lui non c’è più spazio: ecco di chi stiamo parlando.

Niente conferma per lui

Era nell’aria già da tempo, ma ora è arrivata la conferma. Ebrima Darboe non sarà confermato nella Roma. A deciderlo sarebbe stato lo stesso allenatore Daniele De Rossi che, dopo aver osservato la rosa in allenamento, ha fatto la sua scelta in ottica di organico per la prossima stagione.

Dopo essere rientrato dai prestiti al LASK Linz e alla Sampdoria, il 23enne gambiano non sarà confermato in prima squadra. Il centrocampista classe 2001 non sembra aver convinto mister De Rossi, che avrebbe già comunicato alla dirigenza la sua decisione definitiva.

Il futuro di Darboe

Per Ebrima Darboe non ci sarà spazio nella Roma di Daniele De Rossi. In questo scenario si aprono quindi nuove opportunità per il calciatore gambiano. Il classe 2001 è un talento particolarmente interessante e, proprio per questo, si sarebbero già fatte avanti alcune compagini per poterlo portare in squadra.

Tra queste alcune squadre di Serie B che puntano alla promozione. In pole position sembra esserci infatti il Frosinone. Mentre secondo il Tempo potrebbe tentare un assalto anche la Salernitana. Il 23enne potrà quindi presto valutare dove accasarsi.