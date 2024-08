Mister, io devo andare via: lo dice ad Antonio Conte e se ne va dal Napoli | Prestito con diritto di riscatto

Un giocatore azzurro ha comunicato al tecnico leccese di voler vare le valigie, e a breve sarà accontentato dalla società con la cessione.

Prosegue il lavoro di Antonio Conte a Napoli. Il club partenopeo sta attuando una vera e propria rivoluzione sul mercato, che vedrà l’arrivo di tanti nuovi volti oltre a quelli già presi dalla società, ma anche l’addio di diversi calciatori che hanno fatto in qualche modo la storia del club, soprattutto dopo la vittoria dello scudetto di due anni fa.

Di sicuro il nome che fa più scalpore da questo punto di vista è quello di Victor Osimhen, il quale da tempo ormai ha chiesto la cessione e che non appena arriverà una buona offerta per il club farà le valigie. Questo affare però si sta rivelando più complicato del previsto, in quanto al momento nessuna società si è fatta avanti con i soldi della clausola rescissoria che vuole il presidente Aurelio De Laurentiis.

Fatto sta che al momento non è solo il nigeriano ad essere in uscita da Castelvolturno. C’è in particolar modo un altro giocatore che negli ultimi anni è stato fondamentale per gli azzurri che ha deciso di andare via. Il diretto interessato ha infatti chiesto direttamente al mister pugliese di fare le valigie, e a breve la sua volontà si compirà. Il suo addio arriverà in prestito con diritto di riscatto.

Altro addio importante in casa azzurra

E’ da tempo nell’aria la notizia che Mario Rui lascerà Napoli in questa sessione di trasferimenti estiva. Sia il giocatore che il club partenopeo infatti vogliono separarsi, e stanno attendendo le mosse di qualche società per sancirne l’addio.

In particolar modo ad oggi la pista più probabile riguarda un suo ritorno in patria, dove diverse squadre di livello, su tutte, Porto, Sporting Lisbona e Benfica, vogliono prenderlo. Alcune fonti poi hanno stabilito anche la formula del trasferimento, che avverrà in prestito con diritto di riscatto.

Corsia mancina nuova di zecca per gli azzurri

Il Napoli con l’addio di Mario Rui avrà una fascia sinistra nuova di zecca, che sarà composta da Olivera e dal nuovo arrivato Leonardo Spinazzola, preso a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Roma.

Proseguono dunque i movimenti in casa azzurra per plasmare al meglio la rosa per l’inizio imminente del campionato.