Addio Inter: me ne vado in Spagna | È finita malissimo, Inzaghi il più deluso di tutti

Amaro colpo di scena in casa Inter: mani tra i capelli per Simone Inzaghi, grande delusione fra i tifosi nerazzurri.

La preparazione estiva dell’Inter procede a gonfie vele, con i primi test amichevoli che stanno fornendo le risposte auspicate e che hanno consentito in particolare a uno dei nuovi arrivati di mettersi in luce. Si tratta di Mehdi Taremi, attaccante prelevato sul mercato a parametro zero dopo la precedente esperienza al Porto.

Il centravanti iraniano è andato costantemente a bersaglio, dimostrando di essersi già integrato negli schemi di Simone Inzaghi. Purtroppo per lui e per i nerazzurri, però, una vera e propria tegola si è materializzata in queste ore: il giocatore si è infortunato.

A causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, Taremi si trova costretto ad alzare bandiera bianca e a saltare la seconda parte di pre-campionato. Molto probabilmente, salvo un recupero lampo, non sarà nemmeno a disposizione del suo nuovo allenatore per la prima giornata di Serie A, che vedrà i meneghini sfidare il Genoa al “Luigi Ferraris”.

Uno stop che non ci voleva e che fa il paio con un’altra novella tutt’altro che lieta e che ha letteralmente indotto Inzaghi a mettersi le mani fra i capelli per la delusione.

Simone Inzaghi deluso, Inter gelata: il giocatore sceglie la Spagna

A rabbuiare il tecnico piacentino è stata l’evoluzione di una trattativa di calciomercato che pareva indirizzata verso un epilogo favorevole alla società milanese e che, invece, ha preso una piega inaspettata.

Simone Inzaghi aveva espressamente richiesto Ricardo Rodriguez come rinforzo per il suo pacchetto arretrato. Il difensore della Nazionale svizzera, in quest’ottica, era considerato l’elemento ideale per la difesa dell’Inter, avendo già ampia conoscenza del nostro campionato per effetto delle precedenti esperienze con indosso le maglie di Torino e Milan. Il matrimonio sembra però ora improbabile per via della… Spagna.

Ricardo Rodriguez, niente Inter: il suo futuro è in Liga

In base a quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, grande esperto in materia di calciomercato, l’elvetico sarebbe a un passo dall’apporre la propria firma in calce a un contratto biennale con il Betis Siviglia, formazione militante nella Liga, uno dei tornei più competitivi e seguiti al mondo.

La compagine andalusa, dal canto suo, negli anni ha fatto registrare un’importante crescita in termini di risultati e di valore della rosa. Senza dubbio, poter contare su un calciatore con le qualità di Ricardo Rodriguez rappresenta un’ulteriore certezza per i biancoverdi, determinati a inseguire e centrare traguardi via via sempre più ambiziosi, non soltanto a livello nazionale, ma anche continentale. Inter beffata, dunque, con “buona” pace di Inzaghi, che ora dovrà individuare con la dirigenza un profilo alternativo su cui puntare.