Gasperini chiama De Rossi: me lo vendi? Addio Roma: re a Bergamo

Gasperini pronto a chiedere rinforzi alla Roma di De Rossi: a Bergamo può diventare il nuovo re. Addio alla Capitale?

Non un buon momento quello che sta vivendo l’Atalanta. Pochi giorni fa la pesante sconfitta in amichevole (dal sapore di Serie A) contro il Parma per 4-1. Risultato che, inevitabilmente, è passato in secondo piano per via di un episodio che ha sconvolto il mondo della Dea.

Il riferimento è più che ovvio: il grave infortunio che ha visto, come vittima, Gianluca Scamacca. Il centravanti della Nazionale ha riportato la frattura del legamento crociato: starà fuori per almeno sei mesi.

Il giocatore non prenderà parte alla finale della Supercoppa Europea, contro il Real Madrid, in programma mercoledì 14 agosto in quel di Varsavia. La dirigenza bergamasca, inevitabilmente, è costretta a ritornare sul mercato per cercare un nuovo attaccante.

L’ultima idea arriva da Roma dove il tecnico De Rossi può, in qualche modo, “aiutare” il suo collega cedendo uno dei calciatori che non rientrano nei suoi piani. Il nome, a dire il vero, già c’è: Gasperini è pronto a farlo diventare il nuovo re di Bergamo.

Atalanta, il rinforzo arriva dalla Roma: Gasperini lo attende a braccia aperte

Di lui si era parlato già nel luglio del 2021 quando si intensificavano, sempre di più, le voci di un suo possibile arrivo in Italia. Alla fine in Serie A ci è arrivato, ma per vestire la casacca della Roma. Ora, però, per Tammy Abraham il soggiorno nella Capitale sembra essere concluso. Voluto fortemente da Mourinho, l’inglese è costretto a fare le valigie visto che la Roma non vuole più puntare su di lui.

I giallorossi, inoltre, vogliono risparmiare sul suo pesante ed importante ingaggio (5 milioni di euro netti) e soprattutto fare cassa. Secondo quanto riportato dal ‘Messaggero‘ i nerazzurri sono pronti ad avviare una trattativa per portare a Bergamo il calciatore. Difficile, però, una opzione che porti al prestito: i giallorossi, infatti, vogliono incassare e venderlo una volta e per tutte.

Atalanta, fai presto: su Abraham un altro club di Serie A

L’Atalanta, se è seriamente intenzionata ad ingaggiare Tammy Abraham, deve fare necessariamente presto. Sull’ex Chelsea, infatti, è piombato da alcune settimane il Milan che è alla ricerca di un altro attaccante dopo l’arrivo di Alvaro Morata.

La Roma, per il suo calciatore, spara alto: vuole almeno 35 milioni di euro. Cifra che, inevitabilmente, spaventa le squadre interessate che chiedono un importante sconto. Possibilità che, però, potrebbe avverarsi.