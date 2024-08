Conte non è convinto: meglio che tu vada via | Lascia gli azzurri ma resta in Serie A

Conte non è molto convinto del calciatore, possibile cessione per lui: addio al Napoli, ma non al campionato di Serie A

Il ritiro di Castel di Sangro è giunto al termine. Gli azzurri avrebbe voluto chiudere la preparazione in Abruzzo con una vittoria in amichevole: contro il Girona, invece, è arrivata una inattesa sconfitta, frutto di una prestazione non esaltante e con evidenti errori difensivi.

Lo sa bene mister Antonio Conte che non vuole più sentire scuse. Non è affatto un mistero che al tecnico non piaccia perdere le partite, nemmeno in amichevole. Sabato sera non si può sbagliare: allo stadio ‘Maradona’ arriva il Modena (Serie B) per il match di Coppa Italia.

Nel frattempo la dirigenza azzurra lavora intensamente anche dal punto di vista del calciomercato. Sia per gli obiettivi in entrata (Conte pretende almeno altri 3 colpi) che, soprattutto, in uscita. Tanto è vero che sta circolando il nome del calciatore pronto a fare le valigie.

L’atleta, infatti, non ha del tutto convinto il mister salentino in questi ritiri. Tanto è vero che gli avrebbe garantito che, in questa stagione, difficilmente avrebbe trovato lo spazio necessario. Su di lui, intanto, può scatenarsi una vera e propria asta.

Napoli, difficilmente rimarrà: Conte lo invita a fare le valigie

Arrivato lo scorso anno come sostituto di Kim, si può dire che Natan abbia deluso letteralmente le aspettative. Anche il brasiliano è rientrato nella lista dei calciatori che non hanno minimamente impressionato la passata stagione. Ne è consapevole lo stesso brasiliano che ha racimolato solamente 21 presenze, ma con prestazioni davvero sottotono.

Per lui, però, si potrebbe aprire una nuova possibilità sempre nel campionato italiano. Per concedergli spazio e minutaggio il Napoli è disposto a cederlo anche in prestito. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport‘, Gianluca di Marzio, ci sarebbero almeno due squadre che lo seguono con un certo interesse.

Napoli, per Natan si valuta l’addio: due opzioni in Serie A

Come annunciato in precedenza, però, il difensore brasiliano dovrebbe continuare la sua carriera calcistica nel nostro Paese. Su di lui, infatti, interessi concreti da parte dell’Empoli e del Parma.

I toscani sono alla ricerca del sostituto di Sebastiano Luperto che ha seguito mister Davide Nicola in quel di Cagliari. Gli emiliani, invece, gli garantirebbero la possibilità di mettersi in mostra oltre ad un posto da sicuro titolare.