Io non me ne voglio andare! Incrocia le braccia e resta a Milanello: Ibrahimovic sotto shock

Un calciatore ha puntato i piedi e ha deciso di non lasciare il club rossonero. Adesso la dirigenza non sa come reagire a questa notizia.

Il Milan sta proseguendo il suo lavoro di rifondazione, seppur parziale della squadra. Dopo aver cambiato allenatore, con il portoghese Paulo Fonseca che ha preso il posto di Stefano Pioli, il Diavolo ha cambiato anche diversi interpreti a livello di formazione. Sulla destra sta per arrivare Emerson Royal, che con tutta probabilità scalzerà Calabria nel ruolo di titolare, il quale potrebbe così essere ceduto.

Per quanto riguarda gli affari già fatti poi a centro è arrivato Pavolovic, che sarà il titolare e sancirà un’uscita importante nella retroguardia, mentre in attacco è stato preso Alvaro Morata per sostituire Olivier Giroud, ormai a fine corsa e che si è accasato in Mls. Nel corso delle prossime settimane ci saranno dunque altre operazioni che vedranno coinvolti i rossoneri, ma non solo in entrata.

Tanti altri calciatori infatti dovranno andarsene perché ormai fuori dal progetto, e dovranno trovarsi una nuova sistemazione per continuare a trovare spazio. Uno di questi però sembra aver rifiutato in maniera categorica la cessione. A quanto pare infatti il diretto interessato sta puntando i piedi per restare in rossonero, lasciando a bocca aperta la dirigenze milanista e in particolar modo Zlatan Ibrahimovic.

Ecco chi rifiuta la cessione in casa Milan

Nel corso delle scorse settimane il Milan ha rinnovato il contratto di Luka Jovic. Dopo aver disputato una discreta stagione scorsa, considerando che era una riserva della squadra, il serbo aveva ottenuto la fiducia della società, rimanendo così a Milano.

Tuttavia nel corso degli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato in maniera clamorosa. Il giocatore è stato spesso inserito in qualche possibile trattativa, mai andata in porto, e gli è stato fatto capire di non essere importante, e allo stesso tempo il club lo ha inserito nella lista dei cedibili. Ma il problema è che l’ex Fiorentina e Real Madrid non sembra avere intenzione di andarsene.

Jovic vuole lottare per un posto in squadra

L’intenzione dell’attaccante è quella di rimanere in rossonero e addirittura di lottare per un posto in squadra, magari provando a scalzare quelli che ad oggi sono i titolarissimi.

Nel caso in cui però il club milanese usasse le maniera forti, magari mettendolo fuori rosa, per lui ci sarebbe poco da fare.