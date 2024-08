Sono assolutamente convinto: SI | De Gea finalmente in Serie A: colpo da Champions

Il portiere spagnolo è pronto a rimettersi i guantoni e soprattutto a farlo in Serie A, andando a rinforzare un club che ora sogna in grande.

E’ passato più di un anno da quando David De Gea è rimasto svincolato. L’estremo difensore iberico a giugno del 2023 era in scadenza di contratto con il Manchester United. Nonostante il calciatore fosse stato nominato miglior portiere della Premier League, il club inglese decise di non rinnovargli l’accordo, lasciandolo andar via a parametro zero.

Una scelta pessima dunque, soprattutto perché poi i Red Devils hanno acquistato Onana dall’Inter per più di 50 mln di euro e con scarsissimi risultati. Non appena il portiere spagnolo rimase libero però si cominciò a parlare di diversi club sulle sue tracce, con voci e indiscrezioni di mercato che impazzavano ovunque. Al netto di ciò però il calciatore è rimasto svincolato, e nessuno ha fatto sul serio assicurandosi le sue prestazioni.

Dopo tanto tempo però le sirene sul suo futuro non sembrano essersi affatto placate, e adesso si sta parlando con grande insistenza di un clamoroso trasferimento di De Gea nel nostro campionato. Un club infatti è seriamente intenzionato a metterlo sotto contratto, andando così a mettere a segno un grande colpo da Champions. Vediamo di quale si tratta.

La piazza sogna in grande con De Gea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Fiorentina sta procedendo a grossi passi verso De Gea. A quanto pare infatti il club di Rocco Commisso è intenzionato a prendere sul serio lo spagnolo, facendo così un colpo altisonante tra i pali.

Se per quanto riguarda il gradimento da parte della Viola però non c’erano grossi dubbi, la notizia più importante riguarda il fatto che anche il calciatore avrebbe dato l’ok per un suo trasferimento a Firenze, e a breve la trattativa potrebbe realmente andare in porto.

Mercato importante per la Viola

Prendendo De Gea la campagna acquisti della Fiorentina diventerebbe ancora più importante di quanto non lo sia stato già. In particolar modo lo spagnolo andrebbe ad unirsi ai colpi già messi a segno riguardanti Pongracic, Kean e soprattutto Colpani.

Senza dimenticarsi poi di Gudmundson, che nelle ultime ore pare sempre più vicino al club gigliato. In questo modo i tifosi viola potranno realmente sognare di ottenere qualche traguardo importante.