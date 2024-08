Lotito pronto al miracolo: lo prende dal Barcellona | 20 milioni di euro subito

Il presidente della Lazio vicino ad un colpaccio dai big d’Europa. 20 milioni di euro pronti per prenderlo subito.

Dopo una stagione altalenante e le aspettative dei tifosi biancocelesti che restano comunque molto alte, la Lazio vuole tornare tra le grandi della Serie A. Quello che stanno vivendo i tifosi della squadra romana è senza dubbio un momento di transizione profonda, soprattutto a livello di organico.

Negli ultimi due anni, infatti, la Lazio ha perso quelli che erano i propri volti di spicco. Hanno infatti lasciato la capitale le punte di diamante della squadra, come Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson e ora anche Ciro Immobile. Perdite importanti che impatteranno sicuramente sulla capacità tecnica della squadra complessiva, ma che i dirigenti biancocelesti vogliono ammortizzare.

Ecco quindi che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha deciso di intervenire con convinzione sul mercato, puntando forte su un giocatore del Barcellona. Pronti 20 milioni di euro per avere subito il calciatore in rosa. Ecco di chi stiamo parlando e perché la Lazio ha deciso di puntare tutto su di lui.

Nuovo colpo per la Lazio

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport, la Lazio sarebbe sempre più vicina a portare a Roma il giovane talento del Barcellona Vitor Roque. Secondo quanto appreso, il diciannovenne brasiliano non rientrerebbe nei piani di mister Flick e per questo sarebbe stato inserito nella lista dei partenti.

Il portale iberico riporta la notizia secondo cui la squadra spagnola avrebbe deciso di cedere il calciatore a titolo definitivo. Sull’attaccante ci sarebbero attualmente solo due squadre: gli arabi dell’Al Hilal e la Lazio di Claudio Lotito. I biancocelesti potrebbero scegliere proprio il brasiliano per affiancare Castellanos e creare un reparto offensivo estremamente competitivo.

Pronti 20 milioni per Roque

Ma la trattativa sembra tutt’altro che semplice. Secondo il sito Lazioasiamonoi.it, Lotito avrebbe presentato una prima offerta di 20 milioni di euro per acquistare il 50% del cartellino di Vitor Roque. Un’offerta per nulla gradita al Barcellona, che avrebbe quindi risposto con un secco no.

Per gli spagnoli l’imperativo è non produrre una minusvalenza sul bilancio, in quanto il talento brasiliano è pesato sulle casse blaugrana ben 30 milioni di euro. La trattativa potrebbe quindi definirsi sulla base di 40 milioni di euro, ma potrebbe sbloccarsi comunque intorno ai 35 milioni. Lotito ci pensa e, intanto, si guarda intorno.