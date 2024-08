Il ritorno è praticamente fatto: ecco Robin Gosens | Prestito con obbligo di riscatto

L’ex Atalanta e Inter è pronto a fare ritorno in Serie A, passando dalla porta principale: ecco la nuova squadra di Robin Gosens.

Le strade di Robin Gosens e della Serie A tornano a incrociarsi. Alla luce degli ultimi sviluppi di calciomercato, il tedesco sta per riabbracciare il massimo campionato nazionale, che per tanti anni l’ha visto togliersi grandi soddisfazioni.

La sua consacrazione è giunta con indosso la casacca dell’Atalanta. A Bergamo, l’esterno si è affermato come uno dei prospetti più interessanti del calcio moderno, coronando il sogno di debuttare in Champions League e timbrando per la prima volta il cartellino in Europa l’11 dicembre 2019 contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

Il 27 gennaio 2022 è passato da un nerazzurro all’altro, accasandosi all’Inter. Con i meneghini il sodalizio si è rivelato indubbiamente positivo, tanto da consentire a Gosens di conquistare i primi successi di squadra della sua carriera (ha sollevato due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa Italiana).

Salutata Milano, il giocatore ha fatto ritorno nella “sua” Germania, all’Union Berlino, club attualmente detentore del suo cartellino. L’opzione del ritorno in Italia è però molto più che una semplice ipotesi, tanto che con una compagine in particolare i dialoghi sono ben avviati e procedono speditamente.

Robin Gosens torna in Serie A: trattativa ai dettagli, fumata bianca vicina

Dopo un iniziale interessamento da parte del Bologna di Vincenzo Italiano, a farsi sotto con decisione per acquisire le prestazioni di Robin Gosens è stato il Torino. Il nuovo allenatore Paolo Vanoli apprezza moltissimo la duttilità del terzino tedesco, abile anche dalla metà campo in su, e spera di poterlo considerare presto a disposizione.

L’agente del calciatore si è già recato a Berlino per dialogare con la dirigenza dell’Union. Quest’ultima si è cautelata in vista della probabile partenza dell’ex atalantino, raggiungendo un’intesa di massima con il Bochum per Bernardo, terzino sinistro di nazionalità brasiliana.

Robin Gosens verso il Torino: serve chiudere entro una data precisa

Il Torino starebbe cercando di imprimere un’accelerata decisiva all’affare: secondo quanto riferito dal quotidiano “Tuttosport”, i due club starebbero interloquendo per addivenire a un accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto. L’Union Berlino vorrebbe 10 milioni di euro per il riscatto del cartellino di Gosens, i granata ne offrono 8: una forbice minima, ma ancora da colmare.

Servirà riuscirci entro una data precisa: domenica prossima i piemontesi esordiranno in Coppa Italia contro i lupi del Cosenza e Vanoli non disdegnerebbe poter contare sulla presenza, perlomeno in panchina, del calciatore tedesco. In caso contrario, l’obiettivo è quello di tesserarlo per la prima giornata di campionato, che vedrà il Toro di scena a San Siro contro il Milan.