Martial in Serie A: proposta, offerta e trattativa | Il 9 per vincere lo scudetto

Anthony Martial è pronto ad approdare in Serie A? Proposta ed offerta per l’ex United: con lui si vince lo scudetto?

Uno dei calciatori svincolati di lusso, in questa sessione estiva del mercato, è senza dubbio Anthony Martial. Il centravanti francese non ha ricevuto la telefonata del Manchester United per il rinnovo del contratto.

Con i ‘Red Devils’, però, il rapporto non è mai stato dei migliori. Con i tifosi non è mai scoppiato l’amore ed il feeling con la Premier League è stato tutt’altro che da ricordare. Insomma, era arrivato il momento di cambiare aria.

Da più di un mese il calciatore si sta allenando in maniera solitaria con un preparatore di fiducia. Ovviamente in attesa che qualcosa, che riguarda il suo futuro, possa sbloccarsi da un momento all’altro.

Nel frattempo, proprio in questa ottica, potrebbero esserci delle importanti novità. Il suo nome, in quest’ultimo periodo, è stato accostato alla Serie A. In particolar modo a due club pronti ad avviare una trattativa, anche se è tutt’altro che semplice per molti motivi.

Martial arriva in Serie A, trattativa tutt’altro che semplice: il punto

Il suo procuratore sta cercando di piazzare il proprio assistito in Italia. Fino a questo momento, però, le risposte che ha ricevuto sono state sempre le stesse e, soprattutto, negative: a queste cifre non ci interessa. Parola di Inter e Juventus che sono alla ricerca di un nuovo attaccante da inserire nel proprio reparto offensivo.

Ergo: l’ingaggio del classe ’95 è considerato molto alto. Soprattutto per un calciatore che, negli ultimi anni, non ha dimostrato tutto il suo valore e le sue qualità. Il giocatore vuole almeno 5 milioni di euro per iniziare una nuova avventura in Serie A, considerati fin troppo per due club importanti. Anche se non è detta l’ultima parola visto che un’altra società è pronta a convincerlo ed a fargli firmare il contratto.

Martial, Inter e Juventus si allontanano: il Como ci prova?

Se Inter e Juventus non ne vogliono sapere di andare incontro a queste cifre potrebbe spuntare la terza ipotesi che porta al Como. Non è affatto un mistero che il team neopromosso voglia essere la protagonista assoluta di questa Serie A, tanto da piazzare colpi importanti ed allo stesso tempo internazionali.

Per convincere il 28enne potrebbe scendere in campo proprio Fabregas come ha fatto con alcuni suoi ex compagni di squadra e colleghi nell’accettare il trasferimento al lago. Magari proprio al Como può rilanciarsi, proprio come Varane reduce da una esperienza nel Regno Unito tutt’altro che da ricordare.