“È il momento giusto per lasciare l’Atalanta”: svuota l’armadietto e lascia Zingonia | Finisce in lacrime

Annuncio shock del giocatore, che lascia Bergamo e si appresta a cominciare una nuova esperienza nella sua carriera.

Dopo la gloriosa stagione scorsa l’Atalanta sta lavorando per rimanere sui livelli che le hanno permesso di tornare in Champions League e soprattutto di vincere una clamorosa Europa League, primo trofeo internazionale messo in bacheca nella storia del club.

Per consentire ciò la società della famiglia Percassi sta facendo un gran lavoro sul mercato, sia per quanto riguarda quello in entrata che per quello in uscita, dove si sta provando a trattenere i principali top player della rosa.

Uno di questi però con il suo annuncio recente ha lasciato tutti senza parole. Il giocatore ha infatti affermato che questo è il momento giusto per lasciare la Dea e cominciare una nuova esperienza nella sua carriera.

Le parole del calciatore che mandano in lacrime la piazza atalantina

Nei giorni scorso l’Atalanta ha ufficializzato la cessione di Hans Hateboer al Rennes. Il calciatore olandese si trasferisce in Ligue 1 a titolo definitivo per circa tre milioni di euro, lasciando così la Dea dopo diversi anni. Dopo l’annuncio ufficiale sono arrivate anche le prime dichiarazioni del calciatore, durante le quali ha parlato anche della squadra bergamasca. Di seguito le sue parole.

”Ho incontrato alcuni membri dello staff e ho conosciuto lo stadio, e le mie prime impressioni sono molto buone. Ho trascorso anni fantastici con l’Atalanta. Dopo aver vinto l’Europa League, mi sono detto che era il momento giusto per partire per una nuova avventura. Credo che Rennes sia il posto perfetto per continuare a vivere il calcio. Il Rennes è un ottimo club francese e, anche se sarà una stagione non europea, deve puntare alla qualificazione europea. Sappiamo cosa si prova e tutti noi dobbiamo puntare a questo obiettivo. Spero che si possa creare qualcosa di bello tra di noi”.

Finisce una lunga storia d’amore

Hateboer lascia dunque la Dea dopo ben sei stagioni e mezzo, durante le quali ha regalato grosse gioie ai tifosi atalantini. La più importante come dicevamo di sicuro è quella dell’Europa League vinta al termine della scorsa stagione.

Adesso vedremo come andranno le cose nella sua nuova esperienza, ma la cosa certa è che il calciatore olandese avrà sempre un po’ di nostalgia della sua Bergamo.