Lo diamo gratis, lo volete? Il Chelsea regala il suo bomber: l’anno scorso il Milan avrebbe fatto follie

Il club rossonero torna su un vecchio pallino messo sul mercato dai Blues, ma anche altri club potrebbero interessarsi a lui.

Nel corso degli ultimi anni il Chelsea è stato protagonista di campagne acquisti al di fuori del normale. Il club londinese infatti ha comprato tantissimi giocatori di livello, senza però ottenere i risultati sperati. Basti pensare che due stagioni fa i Blues non sono riusciti nemmeno a qualificarsi per le coppe europee, mentre lo scorso anno sono riusciti a centrare solamente la Conference League.

Detto ciò è chiaro che adesso si sta cercando di risistemare questa situazione. Innanzitutto dal piano sportivo e dei risultati, dove l’arrivo di un tecnico giovane e ambizioso come Enzo Maresca dovrebbe dare vita ad un progetto a lungo termine. Allo stesso modo però il lavoro della società sarà quello appunto di sfoltire una rosa troppo ampia e ricca di grandi nomi.

Di conseguenza i calciatori messi sul mercato sono parecchi, e tra questi ne figura uno che la scorsa estate era stato seguito con grande interesse dal Milan, che però non è riuscito a prenderlo. Pur di liberarsi del giocatore in questione il Chelsea è disposto a farlo partire gratis, e a queste condizioni sia il Diavolo che altri club italiani potrebbero tornare alla carica.

Il Blues pronto ad approdare in Italia

Nonostante abbia giocato un discreto Europeo, e abbia spesso e volentieri messo in mostra le sue caratteristiche, al Chelsea non c’è posto per Armando Broja, centravanti albanese di 22 anni. O almeno non c’è posto per il momento. I Blues infatti sarebbero disposti anche a lascialo partire in prestito secco gratuito con copertura di buona parte dell’ingaggio.

A queste condizioni il suo acquisto converrebbe un po’ a chiunque, e il Milan, alla ricerca di un vice Morata, potrebbe tornare alla carica dopo l’interesse dimostrato lo scorso anno. Ma i rossoneri non sono l’unico club di Serie A a cui potrebbe far comodo l’attaccante.

Non solo il Milan su Broja

Il classe 2001 potrebbe far non poco comodo alla Juventus, alla ricerca di un sostituto di Milik, messo ormai ai margini del progetto. A quanto pare i bianconeri avrebbero già avviato in contatti con i Blues e con l’agente del giocatore.

Allo stesso modo però anche Roma, Inter e Atalanta, tutte alla ricerca di un centravanti, seguono con attenzione la situazione e potrebbero farsi avanti per tentare il colpaccio.