Tentativo disperato: Dele Alli in Serie A | Lo rimettono in piedi e trovano un fenomeno

Un club del nostro campionato è pronto a prendere il calciatore inglese e a rilanciarlo del tutto dopo gli ultimi anni piuttosto bui.

Qualche anno fa il calcio inglese, e in particolar modo il Tottenham, sembrava aver trovato un nuovo fenomeno assoluto. Stiamo parlando di Dele Alli, che con le sue giocate aveva incantato sia la Premier League che il calcio europeo. Il ragazzo inglese era un giocatore totale, che insieme a Kane, Eriksen e Son ha fatto sognare a lungo la tifoseria degli Spurs.

Ad un certo punto però è arrivato il buio totale. Il classe 1996 non è riuscito più ad esprimersi ad alti livelli, ed è piano piano scivolato in fondo alle gerarchie dei vari tecnici del club londinese, fino ad andarsene dalla squadra. Le altre esperienze ad Everton e Besiktas non sono stata poi molto più fortunate, tanto da farlo quasi finire nel dimenticatoio.

Al momento il calciatore è svincolato dopo la scadenza del contratto con la società di Liverpool. Ma a soli 28 anni Alli non può darsi per vinto, ed è alla ricerca di una squadra che possa farlo tornare a rendere ai livelli di un tempo. E questa opportunità per lui, stando a quanto riportato da alcune recenti indiscrezioni, potrebbe arrivare a sorpresa dalla Serie A. Un club infatti sta pensando di ingaggiarlo per rimetterlo in piedi e ottenere un grande aiuto a livello tecnico e non solo.

Alli in Italia a titolo gratuito

In questa campagna acquisti estiva c’è una squadra del nostro campionato che ci ha abituato a colpi altisonanti di giocatori di esperienza assoluta. Stiamo parlando ovviamente del Como.

Il club lariano, promosso lo scorso anno in massima serie, sta spingendo sempre più per comporre una rosa competitiva fatta di profili di livello. Basti pensare all’acquisto di Raphael Varane per avere conferma di ciò. E il prossimo grosso colpo di mercato della banda di Cesc Fabregas potrebbe essere proprio Alli.

Fabregas vuole giocare la scommessa Alli

L’idea dell’ex centrocampista di Chelsea e Barcellona è proprio quella di risollevare sia dal punto di vista fisico che da quello mentale Dele Alli.

Le qualità del giocatore inglese sono evidenti, e in un ambiente tranquillo e ricco di entusiasmo come quello comasco, il suo talento potrebbe tornare a splendere. Vedremo se questa diventerà qualcosa in più di una semplice idea.