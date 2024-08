Tu e tu andate via: clamoroso Palladino | Caccia due giocatori dalla Fiorentina

I due nomi (clamorosi) in uscita dalla Fiorentina. Ecco chi sono i due calciatori Viola che potrebbero andare via.

Giunti ormai nelle sue fasi finali, la Fiorentina si è rivelata una delle squadre più attive sul calciomercato, dimostrando grandi ambizioni sia in entrata che in uscita. Gli acquisti di Moise Kean, Andrea Colpani e, ormai certa, la firma di Albert Gudmundsson, riflettono le elevate aspettative della dirigenza Viola.

Ogni acquisto dimostra quanto i dirigenti della Fiorentina siano intenzionati a migliorare le prestazioni complessive della squadra, puntando ad obiettivi più ambiziosi. La squadra di Raffaele Palladino sembra essere altamente competitiva, tanto da impensierire le più grandi.

Ma ora l’attenzione della società si sta spostando sulle uscite. La dirigenza sta infatti valutando la cessione di due giocatori considerati importanti. Il nuovo mister avrebbe infatti dato il suo via libera alla cessione definitiva. Ecco chi sono i due nomi in uscita dalla Fiorentina.

Le trattative in uscita

Il mercato della Fiorentina continua a essere molto dinamico, con trattative in corso sia per nuove acquisizioni che per cessioni. I due nomi importanti che riguardano il mercato dei viola sono Albert Gudmundsson (in entrata) e Nico Gonzalez (considerato in uscita). Quest’ultimo è particolarmente ambito da club di Serie A come Atalanta e Juventus.

Negli ultimi giorni, la dirigenza della Fiorentina, in accordo con l’allenatore, ha delineato una strategia chiara: cedere sia Pietro Terracciano che il danese Oliver Christensen. L’obiettivo è di inserire un portiere di alto profilo come titolare, mentre il giovane promettente Tommaso Martinelli verrà promosso come secondo portiere, con l’opportunità di mettersi in mostra nelle partite di coppa.

I due portieri in uscita

La Fiorentina è quindi intenzionata a rifarsi il look e cambiare tutto anche per quanto riguarda i pali. Terracciano è considerato ormai in uscita, visto anche l’incredibile interesse che ha suscitato nelle altre squadre il suo inserimento sul mercato. I Viola vogliono De Gea come portiere titolare e la trattativa per poter arrivare all’estremo difensore spagnolo sembrano essere ben avviate.

Anche Oliver Christensen è considerato in uscita, con il giovane danese che però avrebbe meno mercato. Per lui potrebbe essere preso in considerazione l’opportunità di un prestito, con l’obiettivo di farlo crescere per poi valutare la sua situazione in rosa. Potrebbero aprirsi interessanti opportunità in Serie B, ma anche all’estero. Ad ogni modo, il mercato della Fiorentina è più vivo che mai.