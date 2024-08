Tra i 2 litiganti… 3° gode: Samardzic ha la penna in mano | Firma e trasferimento

Sembrava poter essere una sfida a due, ma ora Samardzic potrebbe dire sì ad un terzo incomodo. Ecco dove andrà.

Lo scorso anno la Serie A è stata protagonista di una vera e propria telenovela calcistica che ha visto il possibile, poi mancato, trasferimento di Lazar Samardzic. Il giovane talento serbo sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter, con trattative che sembravano giunte a un accordo definitivo. Tuttavia, proprio quando tutto sembrava ormai concluso, il trasferimento è naufragato definitivamente.

Anche il successivo tentativo di passaggio alla Juventus – anche in quel caso dato ormai per fatto – è saltato. Ora, però, potrebbe esserci una svolta in questa intricata vicenda. Tra i due litiganti, potrebbe infatti spuntare un terzo incomodo che riuscirà a prendere con sé il talento serbo.

Ci sarebbe infatti un’altra società di Serie A seriamente interessata a chiudere l’affare in poche ore. Ecco di chi stiamo parlando e quale potrebbe essere la futura destinazione di Lazar Samardzic per la prossima stagione.

Il futuro di Samardzic

È un Milan scatenato quello che si sta muovendo in questa sessione di calciomercato estivo. I dirigenti rossoneri sono infatti sempre più decisi a dare una nuova spinta alla rosa di Fonseca, inserendo nuovi innesti di qualità. Potrebbe essere proprio il Milan, infatti, il terzo incomodo nell’affare Lazar Samardzic dell’Udinese.

Gli uomini di mercato rossoneri, dopo aver chiuso per Morata e Pavlovic, hanno deciso di continuare la propria campagna acquisti, potenziando ulteriormente la rosa. Gli occhi sono puntati tutti su Lazar Samardzic, centrocampista serbo in forza all’Udinese, tra i più talentuosi della nostra serie. Nei prossimi giorni, infatti, oltre a quello per Emerson Royal, potrebbe esserci un nuovo tentativo per arrivare al forte centrocampista classe 2002.

La trattativa

A riportare la notizia di un possibile interesse del Milan per Samardzic è il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano nazionale il centrocampista serbo sarebbe la prima scelta per potenziare il reparto del Milan. Ci sarebbero infatti già stati dei contatti con l’entourage del calciatore e l’ipotesi di un trasferimento è sempre più concreta.

Il 22enne avrebbe infatti dato già il suo via libera ad una cessione per raggiungere Milano, ma non ci sarebbero stati ulteriori e concreti passi in avanti nelle ultime ore. Tuttavia, il club rossonero sembra essere fiducioso sulla possibilità di sbloccare la trattativa e trovare il giusto accordo con i friulani. Un accordo potrebbe essere raggiunto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.