Con Correa andiamo in Europa: prestito con diritto di riscatto dall’Inter | Nuova avventura in Serie A

Joaquin Correa è pronto a lasciare l’Inter in questa sessione estiva di calciomercato, nuova avventura in Serie A per lui

In molti si aspettavano che rimanesse in Francia tra le fila dell’Olympique Marsiglia. Il club transalpino, però, di riscattarlo non ne voleva affatto sapere. Tanto è vero che il ‘Tucu’ ha fatto ritorno alla base in quel di Milano, sponda nerazzurra.

Il calciatore, voluto fortemente da Simone Inzaghi al suo arrivo all’Inter, ha letteralmente deluso le aspettative sotto ogni punto di vista. Sia dal punto di vista delle prestazioni che, soprattutto, da quello realizzativo.

Un “peso” non indifferente per la società, soprattutto in termini economici. Il suo ingaggio non è da sottovalutare: guadagna ben 3,5 milioni di euro (netti) a stagione. Anche se gli interessamenti dei club non si fanno attendere.

Soprattutto da uno in Serie A che punta seriamente al suo arrivo. La conferma arriva direttamente dall’emittente ‘Sky Sport‘ che parla di una trattativa ben avviata con la società.

Inter, Correa verso l’addio: nuovo club pronto a puntare sul ‘Tucu’

Il Genoa, in questi ultimi giorni, è molto attento dal punto di vista del calciomercato. Soprattutto per quanto riguarda le uscite. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto il tecnico Gilardino non potrà contare su due elementi importanti della squadra che, con i loro gol, hanno portato i rossoblù ad una tranquilla salvezza.

Stiamo parlando di Mateo Retegui (sempre più vicino all’Atalanta) e di Albert Gudmundsson (verso la Fiorentina). In sostituzione di quest’ultimo il ‘Grifone’, appunto, sta seriamente pensando di assicurarsi le prestazioni di Joaquin Correa. Un modo per rilanciare il giocatore che viene da stagioni tutt’altro che da ricordare, sia in Italia che in Francia.

Inter, Correa verso il Genoa: avviata trattativa tra le due parti

Il profilo del ‘Tucu’ piace moltissimo alla dirigenza ligure che vorrebbe chiudere in fretta il suo arrivo. Prima, ovviamente, la cessione dell’islandese entrato nel mirino del tecnico Palladino. Correa, però, potrebbe arrivare in prestito secco con una parte dell’ingaggio pagata proprio dal Genoa. L’Inter ci sta seriamente pensando.

L’arrivo dell’argentino, però, non esclude quello di Matteo Cancellieri: l’esterno d’attacco della Lazio non rientra nei piani di Baroni che lo ha fatto inserire nella lista dei calciatori cedibili.