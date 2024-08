Pec urgente in casa Milan: “Offerta da 12 milioni di euro” | La trattativa è iniziata

Questa volta si fa sul serio. Arriva una Pec urgente in casa Milan con un’offerta da 12 milioni di euro: inizia la trattativa serrata.

Quella in arrivo sarà una nuova stagione che il Milan dovrà sfruttare in maniera decisa e convinta. Dopo un campionato caratterizzato da prestazioni altalenanti e conclusosi con l’esonero di Stefano Pioli, la panchina è ora affidata a Paulo Fonseca.

Le aspettative dei tifosi restano comunque molto alte, soprattutto alla luce di un campionato non particolarmente entusiasmante. Molto dipenderà dalle operazioni di mercato, con la dirigenza rossonera impegnata a migliorare una rosa che, nella passata stagione, ha mostrato evidenti lacune.

Tuttavia, in queste ore, la priorità del Milan sembra essere un’altra. La dirigenza è stata chiamata a rispondere con urgenza a una PEC arrivata in Casa Milan: un’offerta di 12 milioni di euro per un giocatore importante della squadra. Ecco di chi si tratta e quando parte la trattativa.

Offerta per il Milan

Novità importanti in arrivo per il Milan dal punto di vista del calciomercato. Nelle ultime ore, infatti, sembra essersi concretizzato l’interesse di una squadra per un giocatore del Milan spesso utilizzato dall’ex tecnico Pioli. Si tratta di Yacine Adli, il quale potrebbe essere uno dei giocatori in uscita tra quelli a disposizione di mister Fonseca.

A quanto pare, infatti, sembra essere molto forte l’interesse del Brentford per il calciatore francese. Secondo quanto riferisce Sky Sport 24, infatti, la squadra inglese potrebbe presto affondare il colpo decisivo per assicurarsi le prestazioni del giovane calciatore francese. Sarebbe quindi lui il principale indiziato nel processo di sfoltimento della rosa iniziato dai dirigenti rossoneri.

L’offerta del Brentford

Durante l’edizione serale di Sky Sport dedicata al calciomercato sono stati riportati alcuni dettagli della possibile trattativa tra il Brentford e il Milan per Adli. La squadra inglese di Premier League avrebbe infatti fatto recapitare a Milano un’offerta di 12 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del centrocampista francese.

Un’offerta interessante che il Milan starebbe valutando attentamente. Non ci sono state notizie in merito alla decisione dei dirigenti rossoneri, ma l’impressione è che nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità importanti sugli sviluppi della trattativa. Per quanto riguarda il mercato in entrata, salgono sempre di più le quotazioni su un possibile approdo di Fofana al Milan: la trattativa è bloccata. Il francese sembra essere diretto a Manchester, sponda United.