“In 3 hanno chiesto la cessione”: Gasperini ci resta malissimo | Fuga da Bergamo

Caos totale in casa atalantina, con il tecnico che adesso non sa più cosa fare: tre elementi chiave della rosa se ne vogliono andare.

L’Atalanta ha vissuto una stagione da incorniciare lo scorso anno, culminata con il meraviglioso trionfo in Europa League, che ha regalata alla Dea il primo storico trofeo internazionale della sua storia. E’ un trofeo seguito da tempo per i nerazzurri, che certifica il periodo d’oro vissuto nel corso degli ultimi anni.

Detto ciò però adesso è giunto il momento di pensare al futuro. C’è una nuova stagione da affrontare, dove si tornerà a giocare la Champions League, e i presupposti sono ottimi. Almeno lo erano fino a qualche giorno fa. Prima è arrivato il grave infortunio di Gianluca Scamacca, che rimarrà ai box praticamente tutto l’anno.

A stretto giro di ruota invece è stato poi il turno del mercato. A quanto pare infatti tre elementi chiave della squadra atalantina hanno deciso di andarsene chiedendo la cessione, mandando così nel panico più totale il tecnico Gian Piero Gasperini.

Il duro sfogo di Gasperini

”La situazione era andata benissimo fino a settimana scorsa, poi Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus, di non giocare e non allenarsi più con noi. Ha già un accordo con la Juve, si sente stressato. Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni”. Sono queste le parole che Gian Piero Gasperini ha rivolto nei confronti di Teun Koopmeiners.

Il tecnico nelle scorse ore infatti si è sfogato nel corso di un’intervista, facendo capire a tutti la volontà del centrocampista olandese. Dunque adesso la Vecchia Signora sembra avere la strada spianata e finalmente potrà spingere al massimo per comprare il giocatore che è da tempo nel suo mirino. In casa bergamasca invece come dicevamo la situazione è ai minimi termini, visto che anche altri due elementi importanti della rosa hanno chiesto di andare via.

Non solo Koopmeiners, ecco chi vuole lasciare la Dea

Nel corso della stessa intervista poi il tecnico dell’Atalanta ha fatto capire chiaramente che oltre al giocatore olandese anche altri due calciatori nerazzurri vogliono fare le valigie.

Si tratta di Mitchel Bakker e El Bilal Toure. Entrambi dunque hanno intenzione di lasciare Bergamo e avrebbero già avanzato la richiesta al club.