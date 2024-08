Antonio Conte chiama Gasperini: lo voglio, me lo mandi? Va a fare il titolare fisso

Conte pronto a bussare alla porta dell’Atalanta di Gasperini: in azzurro farebbe il titolare. Nuova idea per il Napoli

Il Napoli, per ripartire, ha deciso di puntare su un usato più che sicuro: Antonio Conte. Il tecnico salentino ha fatto capire a tutti quali sono le sue intenzioni. Soprattutto quali sono i calciatori che possono fare al suo caso e, soprattutto, chi non rientra nel suo progetto tecnico.

Il calciomercato in entrata, per gli azzurri, non è assolutamente terminato. Anzi, i partenopei hanno partorito una nuova idea per rinforzare, ancora di più, la rosa per questa stagione. L’intenzione è quella di bussare alla porta dell’Atalanta di Gasperini.

La dirigenza azzurra ha individuato un nuovo obiettivo. Lo stesso che, però, non rientra affatto nel progetto tecnico del mister di Grugliasco. Con lui, in rosa, avrebbe il posto da titolare. Una nuova idea, quindi, per il Napoli. Questo è quello che fa sapere ‘Sky Sport‘.

Una trattativa tutt’altro che impossibile, ma bisogna fare molto presto visto che mancano pochissime settimane alla chiusura del calciomercato. Il ds Manna è pronto ad accontentare le richieste del suo allenatore.

Napoli, che colpo dall’Atalanta: con Conte sarà sicuro titolare

Alex Meret continua a non convincere in casa Napoli. Il fatto, però, è che non si tratta della prima volta che l’estremo difensore offra delle prestazioni non all’altezza della situazione. Lo ha dimostrato nel corso dell’amichevole persa contro il Girona in cui è stato il protagonista di molti errori che hanno fatto storcere il naso un po’ a tutti.

Per questo motivo (e per molti altri) pare che il Napoli abbia intenzione di puntare su un nuovo portiere. Si tratta di Juan Musso, oramai chiuso da Marco Carnesecchi che ha conquistato il posto da titolare nella rosa bergamasca. L’argentino piace moltissimo alla dirigenza azzurra che ha chiesto, per il momento, solo informazioni.

Napoli, Musso per la porta: l’argentino è più che una idea

In primis sembrava molto vicino ad un trasferimento alla Fiorentina. I viola, però, hanno deciso di puntare sullo svincolato (da più di un anno) David De Gea per la porta. Adesso per il Napoli è molto più semplice insistere per Musso che, a quanto pare, ha chiesto alla società di avere più spazio. Se tutto questo non sarà possibile allora opterà per la cessione.

Abile con i piedi e formidabile tra i pali, Conte ha chiesto alla dirigenza di fare un sacrificio per l’argentino. Il costo dell’operazione si può aggirare intorno agli 8 milioni di euro. Il 30enne vuole anche riconquistare il posto nella nazionale Argentina, preso oramai da Emiliano Martinez. Nell’ultima stagione, complessivamente, è sceso in campo in 24 occasioni subendo 21 reti, tenendo la porta inviolata in 11 incontri.