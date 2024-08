“Torna Mario Balotelli”: è tutto vero | È una scommessa ma paga assolutamente: pioggia di si

Mario Balotelli sta per ritornare, questa volta è tutto vero: si tratta di una scommessa, ma in molti approvano tutto ciò

In questa sessione estiva di calciomercato il suo nome rientra, quasi sicuramente, nella lista degli svincolati di lusso. Mario Balotelli è alla ricerca di un club che gli dia la possibilità di mettersi in mostra e di dimostrare, a tutti, che ha ancora voglia di fare e mettersi in mostra.

Il 34enne (compiuti il 12 agosto) non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo, ma vuole continuare a divertirsi e a far divertire. Chiusa la parentesi in Turchia con l’Adana Demirspor il calciatore attende la chiamata da parte di una società che gli presenti un progetto serio.

Nel frattempo però aumentano, sempre di più, le voci di un suo possibile ritorno nel club. In particolar modo in Serie A. Ad esserne così sicuri sono i bookmakers che hanno rivelato gli ultimi dati.

Il possibile trasferimento dell’attaccante verrebbe approvato da buona parte dei tifosi che sperano e credono in un suo possibile rilancio, anche se non è più un giovane di belle speranze come tantissimi anni fa.

Balotelli, che ritorno in Serie A: i bookmakers sono sicuri

Nell’ultimo periodo Mario Balotelli ha fatto molto parlare di sé, soprattutto per un video (diventato virale sul web) in cui si diverte con alcuni suoi amici e cade ripetutamente per strada. Episodi a parte, però, si ritorna a parlare di lui in ottica calcistica. Come annunciato in precedenza, però, la Sisal è sempre più convinta che il giocatore possa realmente ritornare al Milan.

Ovviamente come attaccante di riserva quando Alvaro Morata sarà utilizzato molto spesso dal tecnico Fonseca. Per la nota azienda di scommesse il suo trasferimento è quotato addirittura a 7.50. Una quotazione non proprio bassa, ma a questi livelli nemmeno così alta. In molti, successivamente, hanno notato più di qualche indizio che lo avvicina ai colori rossoneri.

Balotelli, gli indizi che lo portano ad un clamoroso ritorno al Milan

Uno degli elementi da prendere in seria considerazione è la sua visita nel centro sportivo di Milanello. Una mossa che ha infiammato i curiosi che non hanno dubbi sul suo ritorno. C’è molto di più: il suo ultimo post, pubblicato sull’account Instagram, è più che un omaggio per il Milan.

Un look rosso e nero che ha infiammato gli utenti social. Senza dimenticare, inoltre, l’amicizia e la stima con il dirigente Zlatan Ibrahimovic. Assolutamente da non escludere che lo svedese possa chiamarlo in questi giorni ed offrirgli una nuova possibilità. Questa, però, potrebbe essere davvero l’ultima possibilità per il classe ’90.