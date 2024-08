Lacrime agli occhi: “Voglio andare alla Roma!” | Momenti di panico in casa Juve

Il calciatore racconta la sua situazione personale che lo ha spinto a prendere una scelta. I momenti di panico in casa Juve.

L’apertura della prossima stagione di Serie A è sempre più vicina. Le diverse società che parteciperanno alla massima serie italiana stanno mettendo a segno gli ultimi colpi con l’intenzione di rinforzare le rose a disposizione degli allenatori e aumentare la propria competitività.

Ma non sempre le trattative di calciomercato sembrano poter essere complesse solo dal punto di vista economico e burocratico. Molto spesso, infatti, ad essere determinante per la riuscita (o meno) di una trattativa di mercato è la stessa intenzione di un giocatore a trasferirsi oppure a restare nella società in cui milita.

Nelle ultime ore hanno fatto molto scalpore le parole di un calciatore che ha commentato il periodo immediatamente al suo trasferimento tanto discusso. L’attaccante ha infatti raccontato la sua situazione personale che lo ha spinto a prendere una scelta, nonostante il panico in casa Juve.

La decisione di Soulé

Quello di Matias Soulé è stato senza dubbio il trasferimento di punta della Roma durante l’ultima finestra di mercato estiva. L’attaccante esterno ormai ex Juve ha infatti parlato di quelle che sono state le sue sensazioni che lo hanno portato a prendere una decisione così importante per la sua carriera.

“Per la Roma ho anche sofferto” ha dichiarato il calciatore argentino durante un’intervista concessa al Corriere dello Sport. L’attaccante, sui cui la Roma ripone grandissima fiducia, ha infatti parlato della possibilità concreta che l’affare potesse sfumare.

Le parole dell’attaccante

Secondo quanto rivelato dallo stesso attaccante, ci sono stati alcuni giorni in cui il timore di perdere la possibilità di trasferirsi alla Roma era piuttosto concreto. In quei giorni, rivela Matias Soulé, ci sono stati momenti in cui l’attaccante argentino ha avuto le lacrime agli occhi. Ma è stato proprio quello il momento in cui mister De Rossi ha chiamato l’attaccante per cercare di tranquillizzarlo e convincerlo.

“Mi hai convinto dal primo messaggio” ha dichiarato Soulé al Corriere parlando dell’allenatore della Roma. È stato proprio l’ex capitano dei giallorossi ad intervenire per placare gli animi – anche attimi di panico in casa Juve – durante l’estenuante trattativa. Fortunatamente tutto è andato a buon fine.