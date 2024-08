Il provino è andato bene, questo è il nostro contratto: Sensi firma a parametro zero | Accordo in Italia

Il calciatore ha finalmente una nuova destinazione. Ecco con chi ha firmato a parametro zero Stefano Sensi.

Stefano Sensi, talentuoso centrocampista ex Inter, Sampdoria e Monza, ha finalmente trovato una nuova squadra con cui giocare la prossima stagione. Il giocatore, considerato uno dei talenti italiani più promettenti della sua generazione, è stato spesso accostato a molte squadre di primo livello nella Serie A, suscitando l’interesse di club blasonati grazie alle sue qualità tecniche e alla visione di gioco sopraffina.

Ora, dopo tante speculazioni e voci di mercato, Sensi ha finalmente fatto la sua scelta per il futuro. Il centrocampista ha deciso di accettare la proposta di un club che ha dimostrato grande fiducia nelle sue capacità e nella sua voglia di riscatto.

Con questa mossa, Sensi spera di poter ritrovare continuità e di esprimere al meglio il suo talento, contribuendo in maniera significativa alle ambizioni della sua nuova squadra. L’accordo è ormai stato raggiunto e presto i tifosi potranno applaudirlo in campo. Sensi ha ormai firmato a parametro zero: ecco con chi.

Il futuro di Stefano Sensi

Alla fine Stefano Sensi ha deciso: vestirà nuovamente la maglia del Monza. Mentre entriamo nell’ultima parte di calciomercato estivo, infatti, il centrocampista italiano ha trovato la sua “nuova” casa. Sensi tornerà quindi al Monza dove ha passato un anno tra gli apprezzamenti dei suoi compagni di squadra e tifosi.

Il centrocampista marchigiano classe 1995 era infatti svincolato dopo aver raggiunto la data di scadenza del suo contratto con l’Inter. Ma ora tutto sembra fatto e l’accordo tra Sensi e il club brianzolo sembra questione di pochissimi dettagli. La firma sul nuovo contratto, infatti, potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Le voci di mercato

Già nelle scorse settimane c’erano stati i primi indizi di mercato riguardo una possibile destinazione del calciatore marchigiano ex Inter. Sensi era stato infatti avvistato in un noto ristorante di Milano mentre chiacchierava con Adriano Galliani, ad e vicepresidente del Monza.

Nonostante la smentita del “Condor”, alla fine sembra essere arrivata l’intesa tra il giocatore e la società. Sensi si sta allenando ormai da giorni con gli uomini di Alessandro Nesta e ora potrebbe firmare un accordo fino al 30 giugno del 2026.