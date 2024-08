Squilla il telefono, è Federico Chiesa | Si voglio venire da voi: tradimento storico in Serie A

Novità molto importanti che riguardano Federico Chiesa: il figlio d’arte è pronto al trasferimento nel club rivale

In queste ultime settimane di calciomercato Federico Chiesa è diventato il nome più gettonato, inutile nasconderlo. Così come non è affatto un mistero il fatto che il figlio d’arte sia seguito, anche con un certo interesse, da parte di alcuni top club stranieri pronti a puntare su di lui. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, però, il suo futuro pare che continuerà ad essere in Italia ed in Serie A.

Negli ultimi giorni si era vociferato di questo presunto e famoso messaggio “WhatsApp” inviato dal presidente dell’Inter, Beppe Marotta, nel giorno del matrimonio con la sua Alice. Ergo: ti aspetto all’Inter a braccia aperte. Una operazione che, però, si potrebbe verificare solamente in un caso: la prossima stagione ed a parametro zero, ovvero quando il contratto con la Juventus sarà scaduto.

Proprio i bianconeri, però, stanno lavorando intensamente ad una sua cessione. Ovviamente per questa estate visto che c’è il serio rischio di poterlo perdere a parametro zero la prossima stagione. Una opzione che, ovviamente, non piace affatto alla ‘Vecchia Signora’. Nel frattempo, però, arrivano novità importanti proprio sul futuro del calciatore. No, non riguarda affatto l’Inter.

Una di quelle chiamate che potrebbe cambiare la vita calcistica. Si tratterebbe, a dir poco, di un addio clamoroso alla Juventus e soprattutto di un vero e proprio sgarro ai bianconeri. Un tradimento storico sta per verificarsi in Serie A: il dirigente, infatti, sta facendo il possibile nel convincerlo a trasferirsi da loro.

Chiesa, futuro lontano dalla Juventus: il club rivale lo aspetta a braccia aperte

Federico Chiesa pronto a mettersi alle spalle le ultime stagioni deludenti vissute con la maglia della Juventus. Di certo non per colpa sua visto che ha avuto infortuni importanti nonostante la giovane età. Questo, però, pare non essere affatto un problema per il Milan che punta fortemente e seriamente al suo arrivo.

A scendere in campo ci sta pensando Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente svedese vuole regalare un altro colpo all’ambiente rossonero dopo quello di Alvaro Morata. Un reparto offensivo, quello del ‘Diavolo’, che potrebbe arricchirsi con l’arrivo del figlio d’arte. Anche se non si tratta affatto di una operazione semplice.

Milan, interesse concreto per Chiesa: le ultime

Un sogno che si potrebbe seriamente avverare: Federico Chiesa con i colori rossoneri. Come annunciato in precedenza, però, si tratta di una trattativa tutt’altro che semplice. E’ vero che il suo contratto, la prossima stagione, andrà in scadenza: così come il fatto che la Juventus ha intenzione di cederlo, ma non di “svenderlo”.

Per la sua cessione, infatti, il club piemontese spera di poter ricevere nelle casse 35 milioni di euro. Cifra che, a dire il vero, spaventa non poco la dirigenza del ‘Diavolo’ che spera in un importante sconto da parte della società rivale. Possibilità assolutamente da non scartare. Ibra lavorerà nel rush finale di agosto, il sogno è quello di portare a Milano proprio Chiesa: magari facendo sognare i tifosi…