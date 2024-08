Depay in Serie A: tutto vero | Trattativa, offerta, firma e presentazione

Dopo un lungo inseguimento il calciatore olandese è pronto per trasferirsi nel nostro campionato. I tifosi del club sono già pieni di gioia.

Come al solito durante il mercato si fanno diverse valutazioni. Una delle più importanti riguarda quella di provare a pescare dalla lista degli svincolati. In questo modo infatti i club riescono a risparmiare diversi soldi per il costo dei cartellini, anche se ormai anche le commissioni da pagare agli agenti sono diventate piuttosto ricche.

In questo periodo uno dei giocatori più interessanti disponibile al trasferimento a parametro zero è senza ombra di dubbio Memphis Depay. Dopo la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid infatti l’attaccante olandese è in cerca di una nuova squadra, e da tempo viene accostato a diversi club. In particolare sono molte le squadre di Serie A che lo cercano non solo da questa estate, ma da ormai tanti anni.

Nelle ultime ore però una società a sorpresa sembra essersi fatta avanti in maniera forse decisiva per il calciatore. Arrivano infatti conferme da ogni lato su questa possibile operazione, con l’ex Barcellona e Manchester United che finalmente approderà nel bel paese. Firma e presentazione arriveranno nel giro di pochi giorni, con i tifosi che sono già in estasi.

Una squadra a sorpresa vicina a Depay

Dopo essere tornato in Serie A a distanza di tanti anni, il Como non vuole più abbandonare la categoria. Il club lariano, che grazie alla sua ricca proprietà può permettersi di fare grossi investimenti, è al momento tra le protagoniste principali del mercato.

Basti pensare che i biancoazzurri sono riusciti a mettere sotto contratto un certo Raphael Varane, che ha vinto tutto con il Real Madrid e con la nazionale francese. Adesso però il nome nuovo è quello di Memphis Depay, che andrebbe a rafforzare in maniera pesante il reparto offensivo a disposizione di Cesc Fabregas. Alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna infatti stanno dando il Como per favorito nella corsa al giocatore olandese, e la piazza è già in visibilio.

Un altro club italiano sull’olandese

Oltre al Como però c’è sempre da registrare l’interesse del Milan, ancora a caccia di un vice Morata e che con Memphis darebbe anche una soluzione in più sulle fasce a mister Paulo Fonseca.

Vedremo dunque nel corso dei prossimi giorni come si evolveranno le cose e se finalmente Depay approderà in Serie A.