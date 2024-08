Oaktree obbliga Inzaghi: vuoi un difensore? Prendete lui | Altro che Rodriguez: scelta della proprietà

Il club meneghino è pronto a prendere un centrale di difesa di tutto rispetto, lasciando perdere così la pista che porta all’ex Milan.

L’Inter sta lavorando molto sul mercato. Fino ad ora i nerazzurri hanno messo a segno tre colpi importanti in entrata. I primi due in realtà erano stati già programmati da tempo, e in questa sessione di trasferimenti sono stati solamente ufficializzati. Stiamo parlando di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, in scadenza di contratto con i rispettivi club e che si sono accordati con la Beneamata per un trasferimento a parametro zero.

Oltre a questi poi è stata la volta di Josep Martinez. I campioni d’Italia in carica infatti non hanno riscattato Emil Audero dalla Sampdoria, ed erano alla ricerca di un secondo portiere di livello, che potesse rimpiazzare al meglio Sommer in caso di assenza e che magari diventasse il numero uno una volta che lo svizzero abbia terminato la sua avventura in nerazzurro. Per questo si è deciso di puntare sull’estremo difensore del Genoa, reduce da una grande stagione.

Adesso per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi servono solo alcuni tasselli. Uno di questi riguarda un difensore centrale. Da tempo l’Inter è alla ricerca di un tassello che vada a riempire il posto vacante nella retroguardia, e si era pensato addirittura allo svincolato Ricardo Rodriguez per colmare questo vuoto. Tuttavia la società he ben altre intenzioni.

Il nome voluto dalla proprietà statunitense

Il club nerazzurro deve prendere come detto un altro centrale di difesa, preferibilmente mancino. E’ per questa ragione che la Beneamata aveva pensato ad un profilo come quello di Ricardo Rodriguez. Ma appunto i piani di Oaktree sono ben diversi.

La nuova proprietà interista infatti preferisce puntare su giocatori più giovani e freschi, piuttosto che su alcuni già pronti ed esperti, in modo da creare del capitale per il futuro. Di conseguenza si è deciso di abbandonare la pista che porta allo svizzero per puntare su Yarek Gasiorwski.

Un giovane talento per la retroguardia nerazzurra

Gasiorowski è un difensore di 19 anni spagnolo che ha fatto molto bene nell’ultima stagione con la maglia del Valencia. Il giocatore è seguito già dalle big europee, e l’Inter vuole anticipare tutti portandolo a Milano.

Il costo del suo cartellino si aggira sui 15 milioni di euro, ma visto che il suo contratto è in scadenza nel 2025 il club iberico abbasserà di sicuro le pretese.