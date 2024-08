‘Ti piace il nostro progetto? Noi ti vogliamo’: offerta clamorosa per Federico Chiesa | La trattativa è partita

Federico Chiesa è in predicato di lasciare la Juventus di Thiago Motta: contatti avviati per la cessione dell’esterno.

Il destino di Federico Chiesa è ancora tutto da definire. La sua permanenza alla Juventus – nonostante Thiago Motta non lo consideri propriamente un pilastro attorno a cui edificare la sua rosa – non va esclusa a priori, principalmente per due ragioni.

In primis, l’esterno bianconero non smania dalla voglia di lasciare Torino, anzi: la sua volontà è quella di ribaltare le convinzioni dell’allenatore sfruttando le sessioni di allenamento alla Continassa. In seconda battuta, l’amministratore delegato Cristiano Giuntoli è consapevole di come il numero 7 rappresenti un patrimonio tecnico ed economico e non è minimamente disposto a svenderlo.

Chiaro è che, laddove le parti dovessero decidere alla fine di proseguire insieme, il primo punto all’ordine del giorno coinciderebbe con il rinnovo contrattuale dell’ex viola. L’accordo attuale, infatti, andrà in scadenza nel 2025 e il club sabaudo non può permettersi di perdere il giocatore a parametro zero fra dodici mesi.

Qualora, invece, arrivi in queste settimane l’offerta giusta per l’acquisizione del cartellino di Chiesa, Giuntoli imprimerà un’accelerata decisiva per favorire la chiusura positiva della trattativa. In questo senso, si registra uno sviluppo di mercato interessante, che potrebbe presto allontanare da Madama il 26enne originario di Genova.

Federico Chiesa in uscita dalla Juventus: avviata la trattativa con una big

Il nome di Federico Chiesa sarebbe prepotentemente entrato in orbita Spurs. In base a quanto riferito dai colleghi di Sky Sport Deutschland, il Tottenham si sarebbe reso protagonista di alcuni abboccamenti con l’agente del calciatore, Fali Ramadani.

Non si sarebbe al momento andati oltre la mera richiesta di informazioni, ma gli addetti ai lavori sottolineano come il profilo del classe 1997 piaccia moltissimo al tecnico Ange Postecoglou, che lo ritiene funzionale al suo gioco. Nel dettaglio, Chiesa comporrebbe un trio offensivo di assoluto rispetto assieme a Son e Richarlison.

Federico Chiesa al Tottenham? La situazione attuale e le possibili alternative

Tra il dire e il fare, andrà però trovato l’accordo economico con la Juventus per assistere a uno sbarco dell’attaccante della Nazionale italiana in Premier League. Una destinazione indubbiamente affascinante per qualsiasi giocatore, anche se – ribadiamo – l’intento di Chiesa è quello di dimostrare a Thiago Motta che cederlo sarebbe un errore.

Peraltro, le alternative al Tottenham, ad oggi, latitano: la Roma ha deciso di puntare tutto su Matias Soulé e ha abbandonato il tavolo di trattativa, mentre il Napoli non ha effettuato passi ufficiali per portare Federico Chiesa in Campania. All’estero, invece, Manchester United e Chelsea si sono limitati a timidi sondaggi, motivo per cui il futuro calcistico dell’ala è davvero ancora tutto da decifrare e potrebbe trovare ancora ambientazione a Torino, nonostante tutto.