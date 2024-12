Mi spiace, non lo vendono: Giuntoli lo dice a Thiago Motta e finisce qui | Il suo pupillo non verrà a gennaio

Continuano le brutte notizie per il tecnico bianconero: questa volta una arriva dal mercato, dove il suo pupillo non verrà acquistato.

Quella che sarebbe dovuta essere la stagione del riscatto e della rinascita in casa bianconera si sta rivelando un’annata alquanto fallimentare. I risultati fin qui sono stati piuttosto altalenanti, e quando siamo appena a dicembre la Juventus rischia già di trovarsi fuori dalla lotta scudetto, visto che in cima non ci pensano proprio a rallentare.

Anche in Champions League le cose non stanno andando benissimo, e di conseguenza il rischio di un fallimento assoluto è dietro l’angolo. Per evitare tutto ciò la società juventina sta ragionando a dei nuovi innesti. Dopo un mercato ricco e dispendioso in estate, che però almeno fino ad ora non ha portato i frutti sperati, la Vecchia Signora è pronta a tornare a reinvestire.

I nomi sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono parecchi in diversi ruoli: dall’attacco, dove nel ruolo di centravanti Thiago Motta ha affrontato la prima metà di stagione con il solo Dusan Vlahovic, alla difesa, reparto falcidiato dai continui infortuni. Prima ancora di incominciare le trattative però uno dei profili seguiti dal club torinese sembra essere già svanito.

Juve, la priorità è una sola

In più occasioni Giuntoli ha specificato che il primo obiettivo della sessione di trasferimenti di gennaio è un difensore. In attacco infatti Milik sta finalmente per rientrare, e di conseguenza l’esigenza di prendere un nuovo centravanti calerebbe subito.

Al contrario in difesa sia Bremer che Cabal hanno ormai chiuso la stagione, e prendere un rinforzo sarà pressoché necessario. Ed è proprio l’arrivo di uno dei calciatori maggiormente seguiti dal club juventino che pare essere ormai svanito, in quanto la società proprietaria del suo cartellino non è affatto intenzionata a venderlo.

Ecco il colpo sfumato per la Juve

Uno dei giocatori preferiti da Thiago Motta per rafforzare la difesa è Jakub Kiwior, polacco dell’Arsenal che il tecnico italo-brasiliano ha allenato ai tempi dello Spezia.

Il ragazzo sta trovando poco spazio ai Gunners, e per questa ragione avrebbe chiesto la cessione. Tuttavia Mikel Arteta ha chiuso immediatamente a questa possibilità, in quanto lo ritiene un elemento troppo importante della rosa sebbene non riesca a giocare con continuità. E per questo anche le chance della Juve di prenderlo sfumano quasi del tutto.