“Eravamo in una stanza: io, Lippi e Ferguson”: dopo la Finale del 2006 la trattativa con il Man United | Saltato tutto all’ultimo secondo

Il racconto di un campione del mondo 2006 sulla clamorosa trattativa saltata all’ultimo con il Manchester United ha sconvolto i tifosi.

Sono passati ormai 15 anni e mezzo dalla vittoria di quel magnifico Mondiale del 2006, ma ciò nonostante si continua a parlare della vittoria in attesa ottenuta dalla nostra nazionale in terra tedesca.

Nello specifico, sono tanti ancora oggi gli aneddoti che vedono i protagonisti di quella spedizione raccontare dei fatti mai venuti fuori fino ad ora. E proprio di recente uno di questi ha fatto una confessione da non credere, che ha lasciato senza parole i suoi ex tifosi e tutti gli appassionati.

Infatti stando al suo racconto il calciatore era rimasto in una stanza solo con il suo ct, Marcello Lippi, e un certo sir Alex Ferguson, allenatore del Manchester United. Ed era proprio questo che voleva portarlo in Inghilterra, ad Old Trafford. Il tutto però è saltato all’ultimo. Vediamo però chi è il protagonista di questa vicenda.

Un trasferimento saltato quando tutto sembrava fatto

Tra i tanti eroi di quel 2006 forse non tutti ricordano la presenza in quella spedizione di un giovanissimo Daniele De Rossi. All’epoca appena 22enne, l’ex centrocampista iniziò molto male quel Mondiale, venendo espulso contro gli Stati Uniti dopo una gomitata rifilata all’avversario. Dopo la squalifica però rientrò ai servizi della squadra, e fu uno dei tiratori dei cinque rigori decisivi nella finale contro la Francia.

Proprio in quella estate però DDR fu al centro di una trattativa di mercato con il Manchester United. E proprio su questa l’ex allenatore giallorosso ha raccontato un clamoroso retroscena.

Il retroscena del campione del mondo

”Nel 2006, durante il Mondiale, ero in aeroporto e il ct Lippi mi chiamò e mi portò in una piccola stanza in cui c’era Ferguson. Lippi mi disse: ‘Devi andare lì’. Io stavo in silenzio perché c’era Ferguson e perché avevo paura di Lippi. – Ha confessato De Rossi – Fu una chiacchierata che durò 3 minuti, niente di serio, ma mi sarebbe piaciuto dire a Ferguson ‘Io voglio venire”.

Con queste parole rilasciate ai microfoni di un noto podcast, e riportate da calciomercato.com, Capitan Futuro ha svelato la possibilità di poter approdare ai Red Devils, che però come possiamo ben capire si è infranta per l’amore provato nei confronti della Roma.