Vieni a giocare per la Nazionale Italiana? No grazie: preferisco il Belgio | Il sogno azzurro è svanito per sempre

Niente da fare per la nazionale azzurra, che ha dovuto rinunciare ad un meraviglioso talento, il quale ha preferito la selezione belga.

Nel corso della storia della nazionale italiana di calcio sono stati tantissimi i calciatori oriundi. Questi, nonostante fossero ad esempio nati o cresciuti in altri paesi, hanno scelto di rappresentare la nostra selezione. Tra i più recenti ed importanti troviamo un certo Mauro German Camoranesi, che è diventato poi uno degli eroi del Mondiale 2006.

Altro giocatore che ha calcato più o meno la sua strada è stato Thiago Motta, attuale allenatore della Juve, il quale aveva addirittura giocato con l’Under 21 brasiliana, ma che poi ha deciso di cambiare bandiera. Stessa cosa fatta da Mateo Retegui, che invece non essendo stato mai convocato dall’Argentina ha subito risposto in maniera affermativa alla telefonata di Roberto Mancini.

In passato però c’è stato un giocatore che, a sorpresa, ha preso la decisione opposta, preferendo giocare con il Belgio piuttosto che con i quattro volte campioni del mondo. Un sogno che dunque è svanito per l’Italia, visto che il calciatore in questione era un vero e proprio talento di quegli anni. Vediamo di chi si tratta.

Nazionale italiana rifiutata in pieno

Avrebbe potuto avere una carriera ben più importante viste le qualità di cui era dotato. Il fallimento all’Inter però lo ha probabilmente condizionato parecchio, anche se dopo l’esperienza in nerazzurro è tornato protagonista, lasciando anche un buon ricordo in Serie A con la maglia del Torino.

Vincenzo Scifo però è per tutti un rimpianto. Non solo appunto per i tifosi e gli addetti ai lavori interisti, bensì per tutto il calcio italiano. Infatti il centrocampista poteva essere convocato dalla nazionale azzurra, ma lo stesso ha preferito scegliere il Belgio.

Una decisione quasi obbligata

Lo stesso Scifo aveva genitori italiani, e per questa ragione avrebbe potuto giocare per la nazionale azzurra. La tanto attesa e desiderata chiamata però non è mai arrivata per lui, tanto che ad un certo punto il giocatore ha preso la cittadinanza belga, giocando dunque per i fiamminghi, con i quali ha disputato ben 4 mondiali.

Una scelta quasi obbligata, che però ha creato rimorso nello stesso calciatore, il quale ha aspettato per tanto tempo la chiamata dell’allora ct Enzo Bearzot, che però non è mai arrivata.