Marco Mezzaroma co-patron della Salernitana, ha rilasciato un’intervista a “TMW”, nella quale si è soffermato sul problema dei mancati incassi da stadio, una voce di fondamentale importanza nel calcio, specie per le squadre di categorie inferiori, avanzando inoltre alcune proposte per sostenerle. Di seguito alcune delle sue parole: «Mi rendo conto che ci siano dei settori specifici maggiormente colpiti del nostro ma stiamo valutando anche noi come lega alcune possibilità come una de contribuzione o degli sgravi fiscali. Secondo me sarebbe anche interessante da valutare anche la possibilità di riservare al movimento calcistico una quota parte dei ricavi che lo Stato incamera dalle scommesse. Manca un protocollo su quale tipo di controlli dobbiamo fare e come comportarci in caso si accertino casi a rischio».