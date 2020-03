Sulla decisione della LND di sospendere per due settimane tutti i gironi di Serie D, arrivano le parole del direttore sportivo del FC Messina Davide Morello, riportate da “TuttoserieD.com”. Di seguito le sue parole: «Dobbiamo fare tesoro di quello che dice la Lega, rispettando la scelta. Per noi questa sarebbe stata una settimana importante, poiché avremmo disputato il derby contro l’ACR Messina. Notizie più certe riguardo alle prossime settimane si avranno nelle prossime ore. Fermare i campionati non è bello, il calcio in Italia è vissuto in modo particolare, ma bisogna prendere atto del problema che si sta vivendo, senza creare troppo allarmismo».