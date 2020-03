Torna il maltempo con nubi e piogge. Il rialzo della pressione atmosferica di oggi è stato una tregua dal nuovo campo di bassa pressione, in arrivo già da stasera, che determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Per la giornata di domani, lunedì 30 marzo, la Protezione Civile Regionale ha diramato un preavviso di allerta di colore giallo, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani, relativo alla Sicilia orientale. In particolare l’allerta riguarderà le province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. Su queste zone le piogge saranno da isolate a sparse anche a carattere di temporale. Nel dettaglio, cieli nuvolosi ovunque per tutta la giornata. Al mattino rovesci sul litorale tirrenico, aree interne e settore sud-orientale. Possibili pioviggini nell’agrigentino e cieli grigi senza fenomeni a Messina e a Trapani. I temporali arriveranno nel pomeriggio, fase cruciale dell’allerta, e si concentreranno nel settore orientale e nelle aree interne. Esclusi rovesci nel palermitano e nel trapanese. Miglioramento generale in serata con progressiva attenuazione delle precipitazioni ovunque tranne nel messinese dove la perturbazione stazionerà fino a notte inoltrata. Temperature massime in lieve calo. Nelle ore centrali, tra i 15°C e i 16°C le massime a Trapani e Palermo, 13°C ad Agrigento, 15°C a Messina, 11°C Caltanissetta, 14°C a Siracusa, 15°C a Catania, 9°C a Ragusa, 8°C ad Enna. Ventilazione debole con provenienza da nord, mari poco mossi.