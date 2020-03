“Stasera firmerò l’ordinanza di protezione civile” che destinerà 400 milioni di euro per le famiglie in difficoltà annunciata dal Premier Conte e “sarà immediatamente operativa”, lo ha spiegato oggi il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. “La ripartizione tra i vari comuni prenderà in esame il reddito procapite di ciascun comune e il valore medio nazionale ponderato per la popolazione” ha sottolineato Borrelli . “Si tratterà di buoni spesa per l’acuisti di generi alimentari la cui gestione sarà affidata ai servizi sociali” ha aggiunto il numero uno della protezione e civile. I comuni potranno avvalersi anche degli enti di terzo settore e dei volontari di protezione civile sia per l’acquisto delle derrate che per la distribuzione.